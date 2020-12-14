ابنة أحمد راتب تطالب بتخصيص جائزة تحمل اسم والدها بالمهرجانات السينمائية

نفت السيدة لمياء، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، ما تردد مؤخرًا بشأن تحويل السيرة الذاتية لوالدها، إلى مسلسل تليفزيوني، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة.

وقالت لمياء، خلال حديثها لـ"الوطن"، إن حياة والدها لم يكن بها محطات بارزة تستحق تحويلها إلى عمل فني، إذ كانت حياته قاصرة بين مواقع التصوير ومنزله، قائلة: "مكنش بيحب الصخب بتاع الوسط الفني، ورغم إن كل زملاءه كانوا بيحبوه، وكان ملتزم في التصوير، وكان بيحضر مهرجانات، لكن البيت كان ملاذه".

وناشدت بتخصيص جائزة تحمل اسمه في أحد المهرجانات السينمائية، لاسيما أنه صاحب مسيرة فنية طويلة، وحظت بإعجاب جمهوره، قائلة: "بحلم أطلع على المسرح واستلم جائزة باسمه، أحب إن المهرجانات تكون فاكراه"، مؤكدة أنها سعت طوال السنوات الماضية، بشأن التواصل مع القائمين على أحد المهرجانات، لكن الأمر لم يشهد أي تطور بعد.

وأشارت إلى تعاونه مع أجيال مختلفة من الفنانين، ولم يواجه أي صعوبات في التأقلم معهم، قائلة: "كان يحترم الجميع داخل البلاتوه مهما كان عمره، كونه يحترم فنه جدا"، مؤكدة أنه كان يحب التعاون مع الأجيال الجديدة على رأسهم الفنان أحمد زكي.

وأكدت لمياء، أن والدها لم يدخل عملا يوما، لمجرد "السبوبة"، لاسيما وأنه هدفه الأساسي من التمثيل لا يكمن في الشهرة أو جني الثروات، فكان هدفه الأسمى هو الاستمتاع بالدور الذي يجسده.

وأوضحت أن أفراد أسرتها ليس لديهم أي ميول فنية، وفي حال وجود رغبة بالتمثيل، لم يكن يُعارضهم أحمد راتب، مضيفة: "أختي لبنى جربت من سنوات طويلة واشتركت في مسلسل ومسرحيتين، لكنها رغبت في الانسحاب من المجال كونه يتطلب جهودا ضخمة".