4 أسباب لتراجع إيرادات المطاعم المتوقعة في رأس السنة.. أبرزها كورونا

قال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه يتوقع تراجع نسب إقبال المواطنين على السهر بالمطاعم السياحية فى الكريسماس ورأس السنة هذا العام.

وأضاف لـ"الوطن" أن هناك العديد من الأسباب التى قللت رغبة المصريين فى قضاء تلك المناسبات بالمنشآت والمطاعم السياحية، مشيرا إلى أن أهم تلك الأمثال يتمثل فى ما يلى:

1- خوف المواطنين من الخروج والتواجد بالمطاعم فى ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.

2- مواعيد غلق المطاعم السياحية والمحددة بالثانية عشرة صباحا فى الشتاء والواحدة صباحا فى الصيف وهو ما يجعل من سهر المواطنين وقضاء تلك المناسبات بالمنشآت السياحية "مستحيلة".

3- منع تناول الشيشة بالمطاعم وهو ما قلل من رغبة المواطنين فى الذهاب للمطاعم.

4- غلق مسارح المنوعات وقاعات الأفراح بالمنشآت السياحية والتى منعت إقامة الأفراح وحفلات أعياد الميلاد التى كانت تتم بالمطاعم كل عام.

وأشار إلى أن المطاعم السياحية ستكون مفتوحة ليلة رأس السنة، حتى الساعة الواحدة صباحا، حيث إن ليلة رأس السنة ستوافق يوم خميس وهو ما يسمح بمد مواعيد العمل لساعة إضافية ليسمح للمطاعم بالفتح حتى الواحدة صباحا.

وأوضح المصرى أنه تم التنبيه على كافة المنشآت والمطاعم السياحية العاملة حاليا بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وذلك حماية للعاملين والزبائن فى آن واحد، موضحا أنه فى حال مخالفة تلك الإجراءات فسيتم توقيع عقوبات متدرجة على المنشأة تصل حتى الغلق وإلغاء الترخيص، مشيرا إلى أن المطاعم العاملة حاليا لاتحقق أي أرباح، وبالكاد إيراداتها تكفى لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل، موضحا أن موافقة الغرفة على مواعيد غلق وفتح المنشآت السياحية "مرحلى" لحين انتهاء فيروس كورونا وبعدها ستطالب الغرفة وزارة السياحة للعودة إلى المواعيد السابقة.