نتائج النواب: مستقبل وطن حزب الأغلبية.. والمستقلون المركز الثاني

كشفت مؤشرات نتائج مجلس النواب، حصة الأحزاب والمستقلين بمقاعد المجلس الجديد الـ568، وذلك قبل تعيينات رئيس الجمهورية، حيث تصدر حزب مستقبل وطن النتائج بحصده 315 مقعدا، ليلحق به المستقلون بـ93 مقعدا، الذين نافسوا المرشحين الحزبين بشكل شرس على كل المقاعد بالدوائر الانتخابية.

وخلال الساعات القليلة المقبلة، وبالتحديد مساء يوم الاثنين، ستكشف الهيئة الوطنية للانتخابات، الستار عن الحصص النهائية للأحزاب والمستقلين من مقاعد مجلس النواب، وذلك بإعلان النتيجة النهائية للجولة الأخيرة من انتخابات النواب بالمرحلة الثانية للمارثون الانتخابي، ليتبقى بعد ذلك دائرة واحدة وهي دير مواس بالمنيا، والتي تم تأجيل الانتخابات بها لأجل غير مسمى، بعد قبول طعن مقدم من علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق والمعروف بـ"نائب الجن والعفاريت".

العدل وإرادة جيل في المراكز الأخيرة.. والنواب يحصد 7 مقاعد

وطبقا للمؤشرات الأولى سيكون حزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بحصوله على أكثر من 50% من مقاعد مجلس النواب الجديد، وذلك بعد فوز 315 مرشحا منتمي له بالسباق الانتخابي، بينما حل المستقلون بالمركز الثاني بـ93 مقعدا، بينما جاء بالمركز الأخير حزبا العدل وإرادة جيل.

وطبقا لقانون مجلس النواب يُشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

الحصص الكاملة للأحزب والمستقلين

وجاءت توزيعة مقاعد مجلس النواب الـ567 (باستثناء مقعد دير مواس بالمنيا المؤجل) كالآتي:-

حزب مستقبل وطن: 315 مقعدا

المستقلون: 93 مقعدا

حزب الشعب الجمهوري: 50 مقعدا

حزب الوفد: 25 مقعدا

حزب حماة الوطن: 23 مقعدا

مقاعد حزب المؤتمر: 8 مقاعد

حزب الحرية: 7 مقاعد

حزب النور: 7 مقاعد

حزب التجمع: 6 مقاعد

حزب مصر الحديثة: 13 مقعدا

حزب الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد

حزب المصري الديمقراطي: 7 مقاعد

حزب حزب العدل: مقعدان

حزب إرادة جيل: مقعدان