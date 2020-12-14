رئيس المنطقة الأزهرية في دمياط يشدد على الاهتمام بالتعليم عن بعد

زار الشيخ السيد محمود سراج، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، معهد دمياط الإبتدائي ليوم، للوقوف على سير العملية التعليمية بالمعهد وانتظام الدراسة والجداول الدراسية، ونوه إلي ضرورة الاهتمام بـ"جروبات الواتس" لتحقيق التواصل بين المعلم والطالب، ضمن التوجهات الجديدة فيما يخص التعليم عن بُعد، ونشر مواعيد البرامج التعليمية.

وشدد "سراج" على ضرورة الاهتمام بتحضير المعلمين وتوزيع المناهج الدراسية وتفعيل حجرات الأنشطة وحالة النظافة العامة والتطهير والتعقيم، والاهتمام بالتلميذ والحرص على تبسيط المعلومات والإعلان عن مواعيد البرامج التعليمية.

فيما تفقد الشيخ وسيم المتولي، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، معهد دمياط الإعدادي الثانوي النموذجي، لمتابعة طلاب الشعبة الإسلامية والوقوف على انتظام الطلاب والمعلمين وجدول المحاضرات، وتوفير كافة السبل للنهوض بمستوي الطلاب وتقديم خدمة تعليمية متميزة

و في وقت سابق عقد محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ونظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لقاء موسعًا بمديري عموم الوعظ على مستوى الجمهورية لمناقشة التحديات التي تواجه الوعاظ وما يمكن أن يقدمه الوعاظ خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب _ شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بدور الوعاظ ودعمهم لأداء دورهم على أكمل وجه.

وشدد وكيل الأزهر، بحسب بيان الأزهر، على أهمية دعم دور الوعاظ، وتعزيز وجودهم ميدانيا من خلال المشاركة في كل الفعاليات والمبادرات التي تدعم جهود التنمية التي يشهدها الوطن وبث روح الطمأنينة والأمان لدى أفراد المجتمع، موجهًا بأهمية عقد لقاءات دورية مع كل الوعاظ على مستوى الجمهورية لبحث مقترحاتهم لتطوير الأداء، وتطلعاتهم للمستقبل الدعوي.