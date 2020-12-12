"طلائع" دمياط تنفذ مشروع جداريات "لون تراثك"

بدأت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة في دمياط، فعاليات تنفيذ مشروع جداريات تحت شعار "لون تراثك" بمركز شباب الشيخ ضرغام، تحت إشراف مدير إدارة الطلائع.

وفي وقت سابق، نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أكبر ماراثون دراجات وركض من أمام هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة دمياط، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان "متحدون على محاربة الفساد"، بحضور محمود أبوزهرة، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، ومشاركة العميد محمد أبوهيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبمشاركة من شباب المحافظة.

أقيم الماراثون الذي يعد الأكبر على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ومديريات الشباب والرياضة، للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وينطلق من أمام مقر الرقابة الإدارية بمختلف المحافظات.

وأشاد نائب المحافظ بالدور الهام والفعال الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد، في ضوء الرؤية والاستراتيجية التي تتبناها الدولة لمكافحة الفساد.

وفي وقت سابق، التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المهندس عبد الحليم علي، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعميد ناصر أبو هيبة، رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للنقل البري والبحري، وعدد من ممثلي شركة شرق الدلتا.

تناول اللقاء بحث مخطط تطوير محطة شركة شرق الدلتا بباب الحرس، بحضور حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديري مديرية المساحة وهيئة السكة الحديد.

وتجرى أعمال التطوير وفقا لدراسة محددة، تتضمن كل المحاور على ضوء الرفع المساحي للموقع المقرر تنفيذه من قبل الجهات المختصة، تزامنا مع أعمال تطوير طريق الدكتور علي مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، إذ من المقرر إدراج هذه المنطقة بالمرحلة الثانية من المشروع، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن وتخطيط الموقع لتخفيف تكدس المواطنين وتنظيم عملية دخول وخروج الأتوبيسات.