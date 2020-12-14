مدير مركز جامالي الروسي: لقاح "سبوتنيك 5" فعال وآمن تماما

صرح مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، ألكسندر جينتسبورج، اليوم الاثنين، بأن نتائج اختبارات لقاح "سبوتنيك 5" أظهرت بأنه يتمتع بفعالية عالية للغاية وآمن تماماً للصحة.

ونقل صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن جينتسبورج قوله "النتائج التي أظهرها لقاح "سبوتنيك-في" خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية تجعل من الممكن التأكيد بثقة على أنه فعال للغاية وآمن تمامًا للصحة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وشدد مدير المركز على أن هذا مهم بشكل خاص في ضوء بدء التطعيم على نطاق واسع للسكان ضد فيروس كورونا.

وانطلقت في موسكو يوم الـ5 من ديسمبر الجاري حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك 5" في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

وكانت روسيا قدمت لقاحها المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك 5" للأمم المتحدة، مؤخراً، هذا اللقاح الذي أنتجه مركز "جامالي" للأبحاث أصبح في أغسطس الماضي، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه لبدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وسبق لجينتسبورج أن أعلنت يوم أمس الخميس، أنه تم تطعيم أكثر من 150 ألفا من سكان روسيا بلقاح "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا حتى الآن.