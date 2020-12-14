تفاصيل دخول نتنياهو للحجر الصحي للمرة الثالثة.. وتلقيه لقاح فايزر

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن الأخير دخل إلى الحجر الصحي مجددا، على أن يبقى حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا.

وجرى عزل نتنياهو بعد لقائه برئيس محكمة حزب "الليكود" الإسرائيلي، ميخائيل كلاينر، الذي تم تشخيص إصابته بإيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء نتنياهو، سيتلقى لقاح "فايزر" ضد كورونا بحلول مساء السبت المقبل، بعد عزله أكثر من مرة.

وكان حزب "الليكود" اليميني الإسرائيلي أعلن، اليوم الاثنين، إصابة رئيس المحكمة الداخلية للحزب ميخائيل كلاينر بفيروس كورونا، وبحسب الحزب الإسرائيلي، فإنه جرى فحص وبائي للأشخاص الذين خالطهم في الآونة الأخيرة، مع التركيز حول فيما إذا كان التقى مع كبار قادة الحزب بمن فيهم بنيامين نتنياهو.

والتقى نتنياهو رئيس محكمة حزب "الليكود" قبل أقل من 7 أيام، ورغم إصابة "ميخائيل" اليوم، إلا أنه وفقا للقواعد المتبعة، فإن من تظهر إصابته بكورونا ولم تظهر عليه أعراض، يوضع أي شخص تعامل معه في الأسبوع الذي يسبق لحظة التشخيص، في الحجر الصحي، لذلك تقرر عزل نتنياهو بعد تحقيق دقيق لمدة لقائهما، والمسافة التي قطعوها عن بعضهم البعض وبيانات إضافية، بحسب “القناة 12" الإسرائيلية.

وكتب نتنياهو على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سأدخل الحجر الصحي حتى يوم الجمعة المقبل. أشعر بشعور رائع. خضعت اليوم والأمس لاختبارين سلبيين للكورونا. وأواصل العمل على مدار الساعة لجلب ملايين اللقاحات للمواطنين الإسرائيليين وتعزيز اقتصادنا".

وأصيبت أمس سكرتيرة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بفيروس كورونا، ووُضِع موظفو المكتب الذين اتصلوا بها في العزل الصحي، وقال مكتب رئيس الوزراء، إنه جرى فحص أي شخص على اتصال بها قريبًا ويجري حاليًا إجراء تحقيق وبائي. وأظهر الفحص الأولي أن نتنياهو كان في غرفة منفصلة ولم يتعامل معها.

ودخل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في الحجر الصحي مرتين في الماضي: الأولى في نهاية مارس، عندما أصيبت مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الأرثوذكسية ، ريبيكا فالوش، بفيروس كورونا. وبعد عدة أيام، أصيب وزير الصحة الإسرائيلي آنذاك، يعقوب ليتسمان، بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة لذلك، اضطر نتنياهو إلى دخول الحجر مرة أخرى، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، أنباء عن أنه بعد دخول نتنياهو للحجر الصحي (العزل) أكثر من مرة سيتلقى لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا المستجد بحلول مساء السبت المقبل، بعد انتهاء فترة العزل الحالية مساء الجمعة المقبل.