خبير: 12 إشادة دولية بالاقتصاد المصري خلال العامين الأخيرين

قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال 2020، نتيجة جهد وعمل متكامل بين الوزارات، مشيرا إلى تحقيق أداءً مميزا خلال الفترة الماضية، والاقتصاد المصري حصل على أكثر من 12 إشادة دولية، خلال عامي 2020 و2019.

وأضاف "السيد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الاثنين، أن التصنيف الائتماني حاليا في مصر جيد جدًا، ووصل إلى تصنيف "B موجب"، مع نظرة مستقبلية أكثر تفاؤلا.

وعن أسباب صعود نمو الاقتصاد المصري، قال "السيد"، إن هذا سببه النمو الاقتصادي الذي حققته خلال السنوات الماضية، وفي عام 2020 كان متوقعا أن تحقق نسبة نمو 6%، ولكن وصلت إلى 3.6% بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحا أن مصر تعتبر الأولى على مستوى الدول العربية، ودول شمال أفريقيا في معدلات النمو.

ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مصر تستطيع الحفاظ على الصعود في النمو الاقتصادي في 2021، لأن مصر من الدول القليلة التي تجاوزت أزمة فيروس كورونا، والإصلاح الاقتصادي كان له دور كبير جدا، وأزمة كورونا كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الاقتصاد المصري، متوقعا أن يشهد العام المقبل المزيد من النمو الاقتصادي.

أما بالنسبة للنفع الذي سيعود على المواطن، أكد أن هذه المؤشرات عندما توضع أمام الشركات الأجنبية والمؤسسات الدولية تجذب المزيد من الاستثمارات، ما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة دخول الموظفين، وخفض معدل البطالة، وانخفاض معدل الفقر، وزيارة الحصيلة الدولارية، وتحقيق زيادة في حركة الرواج التجاري، ويزيد معها حجم الناتج الإجمالي المحلي.

في سياق منفصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال العام 2020، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج الجهود التي تحققت خلال العام الماضي، كنتيجة لتنسيق وعمل متكامل بين مختلف الوزارات والجهات، والذي يعكس أداء مصر على خارطة مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2020، لافتة إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمي في هذه المؤشرات، حيث احتلت المرتبة 83 من بين 166 دولة مصنفة، مقارنةً بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 92 من بين 162 دولة مصنفة.