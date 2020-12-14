الكنيسة "الإنجليكانية" تحتفل بترانيم الميلاد على أضواء الشموع

تحتفل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر بترانيم الميلاد يوم الجمعة المقبل، وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع والترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

من جانبه، قال الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن الكنيسة قررت أن تقيم حفل الترانيم في تمام السابعة مساء، مع مراعاة عدد الحضور، التزامًا بقرار اللجنة التنفيذية للكنيسة الذي حظر الأنشطة كثيفة العدد تجنبًا لكورونا.

وشدد حنا على التزام إجراءات التباعد الاجتماعي والكمامات والمطهرات حرصًا على السلامة والصحة العامة.

وتحتفل الكنيسة بقداس عيد الميلاد المجيد ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر بمقر الكنيسة بالزمالك بينما تم إيقاف احتفالات ليلة رأس السنة.

كانت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر اعلنت تفاصيل اجتماع اللجنة الطبية بشأن الاستعداد للأعياد في ظل جائحة كورونا، واكد دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية في بيان عن الكنيسة اليوم أن اللجنة التنفيذية قررت إيقاف كافة الأنشطة كثيفة العدد والفرعية مثل اجتماعات مدارس الأحد والشباب مع استمرار خدمات الآحاد أو الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حتى نهاية العام مع متابعة المستجدات أولا بأول.

وقررت اللجنة إقامة احتفال ليلة عيد الميلاد في الـ٢٤ ديسمبر الجاري في موعده الثامنة مساء مع توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع إتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين وكذلك مع توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد ويقام احتفال ٢٥ ديسمبر بنفس الاجراءات مع إيقاف الاحتفالات برأس السنة

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.