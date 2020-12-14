لأولياء الأمور.. خطوات تقديم الشكاوى عبر منصة التعليم الجديدة

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وجود منصة إلكترونية جديدة لاستقبال أي شكوى من أولياء الأمور والطلاب في مختلف المراحل الدراسية أو الاستعلام عن حالة أي شكوى سابقة، وذلك عن طريق خطوات بسيطة.

وترصد "الوطن"، في التقرير التالي خطوات تقديم شكاوى عبر منصة التعليم الجديدة، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم.

خطوات تقديم شكوى عبر منصة الالكترونية لتسجيل الشكاوي

تبدأ خطوات تسجيل الشكوى على المنصة الإلكترونية للشكاوي، من خلال الدخول هنــــا.

يطلب منك في البداية إدخال بعض البيانات، مثل تحديد نوع الشاكي، ولى أمر، طالب أو موظف أو معلم

يتم إدخال الرقم القومي للطالب، والكود الخاص به.

الضغط على تسجيل، يطلب منك بعض البيانات الإضافية، مثل رقم الهاتف الذكي، والبريد الالكتروني.

يطلب منك كتابة عنوان الشكوى، هل تعسف، تظلم،.. ألخ.

بعدها تقوم بكتابة محتوى الشكوي، وتفاصيل الحالة.

بعد تسجيل الشكوى يتم إرسال رقم للشكوى، يمكنك متابعة موقف الشكوى فيما بعد.

خطوات الاستعلام عن حالة الشكوى

يمكن الاستعلام عن حالة شكوى من خلال الدخول على المنصة، والضغط على الاستعلام عن الشكوى.

ثم يتم إدخال رقم الشكوى، وسيظهر لك موقف الشكوى.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّه لن يتم استبدال امتحانات الترم الأول لجميع المراحل التعليمية بمشروعات بحثية، في حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، كما لن يتم تغيير مواعيد الامتحانات المحددة سابقًا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أنّ الامتحانات ستعقد في اللجان بالمدارس تحت مراقبة كاملة من المراقبين ورؤساء اللجان، وأنّ الوزارة لن تتطرق إلى تغيير مواعيد الامتحانات المحددة سلفا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

ونوه بأنّ كل من يتحدث عن تأجيل الدراسة أو حذف مناهج أو إلغاء الامتحانات "لا يرغب في استكمال السنة الدراسية"، ولن نسمح بذلك، موضحا أنّ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ستعقد في اللجان بالمدارس إلكترونيا، وسيكون التصحيح إلكترونيا أيضا، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والطالبات.