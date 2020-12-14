6 نصائح من التعليم قبل الامتحانات التجريبية لـ أولى ثانوي غدا

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها لبدء الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، غدا الثلاثاء 15 ديسمبر بمادتي اللغة العربية والأحياء، مشيرة إلى أنّ الامتحانات التدريبية غير مرتبطة بزمن معين، وستعقد دون وضع درجات للطلاب.

وترصد "الوطن" 6 نصائح من وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الثانوي، قبل عقد الامتحان التجريبي غدا وكيفية الدخول على جهاز التابلت، كما يلي:

1- التأكد من تحديث جهاز التابلت.

2- التأكد من اتصال التابلت بشبكة الإنترنت باستخدام الواي فاي أو الشريحة.

3- التواصل مع الدعم الفني الخاص بشركة سامسونج على الرقم 16580 ثم اختار رقم 9 حال وجود مشكلات تتعلق بجهاز التابلت فقط.

4- تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان والضغط على أيقونة الاختبار في الشاشة الرئيسية للتابلت، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

5- إدخال كود الامتحان "الجلسة" بحرص، ويجب على الطالب الأخذ في الاعتبار أنّ هذا الكود مكون من 9 أرقام، على أن يتم إدخال كود الجلسة في موعد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار.

6- بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب في الإجابة عن الأسئلة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك أمس، أنّ حدوث أي مشكلة لا يستدعي أي توتر، لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي، ولا يوجد درجات ولا داعٍ للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد، وإنّما "تدريب فقط" ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أي مكان (المدرسة أو المنزل) وكذلك في أي وقت من 9 صباحا إلى 9 مساء.