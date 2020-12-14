أخبار التعليم اليوم.. منصة جديدة لأولياء الأمور وبدء امتحانات أولى ثانوي غدا

انطلق العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الماضي، ومنذ أيامه الأولى، اهتم كثير من الطلبة وأولياء الأمور بالأخبار المتعلقة بهذا الشأن، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها طلاب المدارس والجامعات، من انتشار جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أبرز أخبار التعليم اليوم، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي غدًا

يستعد طلاب الصف الأول الثانوي لأداء الامتحانات التجريبية صباح غدًا الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الحالي، بمادتي اللغة العربية والأحياء، على أن يؤدوا امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، والخميس 17 ديسمبر مادتي الرياضيات واللغة الأجنية الثانية، أما يوم السبت الموافق 19 ديسمبر يمتحن الطلاب مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء، وتنتهي الامتحانات بأداء مادتي التاريخ والكيميا يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الحالي.

بدء تلقي الطعون على مرشحي انتخابات الاتحادات الطلابية

تلقت مكاتب رعاية الشباب بالجامعات الحكومية والخاصة صباح اليوم الطعون من بعض الطلاب على زملائهم المرشحين بـ انتخابات الاتحادات الطلابية 2020، وذلك بعد إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، وتفحص هذه الطعون غدًا استعدادًا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء المقبل.

لن تستبدل الامتحانات بمشروعات بحثية في موجة كورونا الثانية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنّه لن يتم استبدال امتحانات الترم الأول لجميع المراحل التعليمية بمشروعات بحثية، في حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، كما لن يتم تغيير مواعيد الامتحانات المحددة سابقًا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

التعليم تستقبل شكاوى أولياء الأمور عبر منصة إلكترونية جديدة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة إلكترونية جديدة لاستقبال الشكاوى الخاصة بأولياء الأمور والطلاب في مختلف المراحل الدراسية أو الاستعلام عن حالة أي شكوى سابقة، عن طريق إدخال الرقم القومي للطالب والكود الخاص به من خلال الرابط التالي: https://moe-complains.emis.gov.eg