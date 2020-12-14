العرابي: لن يحدث تصادم بين إدارة بايدن والقاهرة.. ومصر تؤمن بالحريات

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثرت على مجريات الأمور في العالم كله، بينما الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يبدوا مختلفًا عن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بالرغم من أنهم من حزب واحد، وذلك خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "العرابي"، أن العلاقات الأمريكية الروسية ستكون فاترة الفترة المقبلة، كما أن بايدن سينظر إلى الملف الصيني الذي يتنامى بسرعة كبيرة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت أقوى دولة في العالم ومنتشرة في العالم أقوى من الصين، وليس صحيحا أن الصين سوف تحتل مكان الولايات المتحدة في العالم، مستدلًا على ذلك بالمتابعة الحثيثة لروسيا والصين للانتخابات الأمريكية.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أنه لن يكون هناك خلافًا بين الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة جو بايدن، وبين مصر، كما أن ما يتردد عن ملف حقوق الإنسان وملف الحريات لا يّضر مصر في شيء خاصة أن في مصر جمعيات حقوقية تعمل بكامل حريتها.

وأكد العرابي، أن الشرق الأوسط شهد 20 متغير في السنوات الأخيرة بدأت بمحاولة التقليل من أهمية الحكومة المركزية والعمل على صنع جيوب بجماعات إرهابية داخل الدول لعمل الزعزعة، كما تم العمل على التقليل من أهمية الجيوش المركزية بصنع ميليشيات، فضلًا عن تهميش أهمية الحدود الظاهرة الثالثة، كما أصبحت المنطقة تشهد تحالفات تحت الأرض واصبحت المنطقة مرتعا للقواعد العسكرية الأجنبية.

وأوضح أن هناك أيضا تنامي شهية الدول الإقليمية في التدخل في الشؤون الداخلية للدول مثل إيران وتركيا، وظاهرة أخرى تتمثل في وجود 8 جيوش في دولة واحدة وهي سوريا، فضلًا عن انتقال بعض الدول الناعمة من حالة الهدوء للتواجد العسكري القوي في دول أخرى كما ضعفت الكيانات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى حرمان الإنسان العربي من جزء تنموي مهم خاصة أن الأمن سلعة مكلفة للغاية .

وأكد العرابي ان الإرهاب أصبح أسرع من الحكومات مستغلين التطبيقات الحديثة والسوشيال ميديا والتكنولوجيا الحديثة وتتوالى الظواهر باتساع دائرة التطبيع مع إسرائيل.