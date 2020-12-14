عاجل.. حريق هائل بمخزن بضائع في ميناء الإسكندرية

اندلع حريق هائل، مساء اليوم، بأحد مخازن البضائع في ميناء الإسكندرية، فيما تواصل قوات إدارة الحماية المدنية، السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تلقت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، بلاغا يفيد بنشوب حريق بالمخزن القديم المخصص للبضائع العامة والمهمل، والذي يعرف بـ"مخزن روما".

وانتقل مسئولو إدارة وشرطة الميناء وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص، اندلاع النيران بالمخزن المكون من 4 طوابق، ويمتد من باب 18 إلى باب 22.

ووفقا للمعاينة، يحوى المخزن بضائع عامة وأخرى مهملة ومستحضرات تجميل وغيرها، ولم يسفر الحريق عن حدوث إصابات أو تأثير على حركة الشحن والتفريغ والسفن، بميناء الإسكندرية.