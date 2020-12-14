عاجل.. تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية غدا

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.