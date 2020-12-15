خطوات إلغاء خاصية People Nearby من تطبيق تليجرام

خلال الأيام القليلة الماضية انتشر حوار التليجرام بين رواد السوشيال ميديا بأنواعها المختلفة، بعد أن كشف التطبيق عن تحديث يجعلك تكتشف من يملكون حسابات تليجرام بالقرب منك بصرف النظر عما إذا كانوا ضمن قائمة الأصدقاء أم لا.

وأثار الأمر غضب الكثير من المستخدمين، وتم اعتباره انتهاكا للخصوصية، بسبب خاصية "People Nearby" لتبادل المعلومات والتي تسمح بتبادل المعلومات والمراسلات والتوصل لأي رقم.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات إيقاف أو تشغيل خاصية People Nearby .

كيفية تشغيل أو إيقاف خاصية People Nearby

لتفعيل خاصية People Nearby، يجب أن تقوم بتشغيل خاصية تحديد المكان على الهاتف الذكي أو GPS.

توجه إلى جهات الاتصال واختار أن تجعل نفسك مرئيًا، وحينها سيتم العثور عليك بشكل سهل.

ويتم إغلاق الخاصية من خلال الضغط على "turn off" أو إغلاق "GPS" أى خاصية تحديد المكان.

هل تيليجرام قادر على حماية البيانات الشخصية للمستخدمين؟

يمكن لتيليجرام مساعدتك عند إرسال البيانات من خلال توفير عملية تواصل آمنة.

هذا يعني أن كافة أنواع البيانات (بما فيها الوسائط والملفات) التي تقوم بإرسالها واستقبالها عبر تيليجرام، لا يمكن اختراقها من موفر خدمة الإنترنت لديك أو مدير الشبكة أو أي طرف ثالث.

يدعم تيليجرام طبقتين من التشفير. تشفير الخادم-العميل الذي يُستخدم في جميع المحادثات السحابية (المحادثات الخاصة ومحادثات المجموعات)، وتملك المحادثات السرية طبقة إضافية من تشفير عميل-عميل. كل البيانات، بغض النظر عن نوعها، مشفرة بالطريقة ذاتها – سواء أكانت نصًا، ملف وسائط أو ملفات.

إن كانت لديك أسباب تدعو للقلق حول الخصوصية والأمان، فيتم اقتراح استخدام المحادثات السرية من خلال تطبيق التليجرام الرسمي ويفضل استخدام عداد التدمير الذاتي.

وكما تنصح صفحة الدعم لتطبيق تليجرام بتفعيل خيار التحقق بخطوتين واستخدام كلمة مرور قوية لقفل التطبيق.

وكان هاشتاج حوار التليجرام قد أصبح تريند قوى على محركات البحث العالمي جوجل، بالإضافة إلى تويتر، وشهد حملة من التعليقات الساخرة والكوميديا.