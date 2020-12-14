الكهرباء: توحيد قواعد بيانات المشتركين وربطها بقاعدة قومية للدولة

قال محمد الدستاوي، العضو المتفرغ لشئون الشركات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير الخدمات للمواطنين، بتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة.

تطبيق واصل لخدمة ذوي الإعاقة وصعوبات التخاطب

وأكد "الدستاوي"، أن العمل يتم على 4 محاور، الخدمات الذكية، منها المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء الذكية، والربط عن طريق خدمة (121) وتقديمها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، وخدمة تطبيق (واصل) لذوي الإعاقة وصعوبات التخاطب، وخدمة العملاء.

فتح خدمة العداد الكودي للمواطنين

وأشار إلى أنه تم فتح خدمة العداد الكودي للمواطنين، والسماح للمواطن إلى أنه سيسمح بتسجيل المواطن مشكلته عن طريق المنصة التي نفذتها الشركة، موضحا أنه يوجد 52 مركزا متميزا عال الجودة، مع 216 مركزا متوسط الجودة، و198 مركزا بحاجة لتطوير شامل.

وأوضح "الدستاوي"، أن مشروع العدادات الذكية، جاء لربط شركات التوزيع بنظام متكامل، كاشفا عن أنه تم تركيب 200 ألف عداد ذكي، وعدد 1300 مجمع بيانات في 9 مدن بكل أنحاء الجمهورية، بجميع التجارب الفنية وتقييم أداء التقنيات المختلفة، كذلك الانتهاء من إنشاء 7 مراكز تشغيل ملعومات للشركة القابضة.

شحن العدادات باستخدام الهاتف المحمول

وأوضح أن الشركة، تقوم بالعمل على أحدث التكنولوجيات، في المدن، وتحديد المطلوب بالمرحلة القبلة، وتغطية الشريحة الكبرى عن طريق الشركات، لافتا إلى أنه توجد خطة تركيب العدادت مسبقة الدفع والعدادات الذكية خلال 5 سنوات، مبينا أن فكرة شحن العدادات باستخدام الهاتف المحمول، بناء تكلفيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي قناة جديدة للمواطن، بالتعاون مع وزارة الاتصالات لدراسة شحن العدادات باستخدام الهاتف المحمول عن طريق وسائل مختلفة.

وأشار إلى أن تطبيقات الهاتف المحمول لشحن العدادات مسبقة الدفع، سهل لشحن العدادات، كاشفا عن خطة إحلال والتجديد لشبكات توزيع الكهرباء خلال 5 سنوات مقبلة، مستهدف منها محولات بتكلفة 19 مليارا لإحلال وتجديد المرحلة الأولى من شبكات توزيع الكهرباء، والمرحلة الثانية، بتكلفة 18 مليار جنيه، مشددا على أن هناك تركيزا على المواطن والمشتري، وتقدم خدمة جيدة، وتحديث مواصفات المهمات، والانمتهاء من 60 مواصفة منها موزعات ولوحات.

أكد "الدستاوي"، أن العمل على مشروع التحكم في توزيع الكهرباء، وتشغيل المهمات بشكل أفضل، وإنشاء وتطوير10 مراكز تحكم في المدن الجديدة، منها مدينة العاشر من رمضان والغردقة والإسماعيلة وشرم الشيخ، كذلك مشروع تحسين كفاءة الطاقة، بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية، بـ300 ألف عداد ذكي.

حصر مخالقات التعدي على مرفق الكهرباء

وكشف عن أنه جار العمل على توحيد قواعد البيانات المشتركين وربطها بقاعدة قومية للدولة، منها مزيا عديدة، تحديد كود للشارع والمبنى والوحدة، وحصر مخالقات التعدي على مرفق الكهرباء، بأكثر من محافظة، مثل الأقصر، جونوب سينناء والسويس والإسماعيلية، وبني سويف وسوهاج والمنيا، لعمل قاعدة بيانات موحدة.