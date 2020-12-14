متحدث الكهرباء: إنتاج الألواح الشمسية يساعد في توطين هذه الصناعة بمصر

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك استراتيجية موضوعة للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة والتي من ضمنها الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن هذا التوجه عالمي ومن ضمن الأساسيات فيه إنتاج الطاقة الشمسية "الألواح الشمسية"، وهناك طرق كثيرة ولكن أهمها هي الخلايا الشمسية التي تنتج الطاقة الكهربائية.

وأضاف "حمزة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن ذلك سيساعد بدرجة كبيرة على توطين هذه الصناعة في مصر، خاصة في ظل أن العالم كله يسعى للاستفادة منها، وأيضا دول الجوار كلها تهتم بالتوسع في هذا المجال.

وأكد أن صناعة الألواح الشمسية في مصر سيساعد بدرجة كبيرة جدا على التصدير، وعلى المستوى المحلي سيعمل على مساعدة المستثمرين أيضا على التصنيع المحلي.

وتابع أننا "لدينا خطة طموحة للتوسع في الطاقات المتجددة لكي نصل بها إلي نسبة 42% ومن الممكن أن نزيد عن ذلك في عام 2035"، مضيفا: "ممكن نوصل بيها على نهاية هذا العام أو بداية العام القادم بنسبة 20%، وهذا تطور كبير للغاية".

وأشار إلى أن الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية أصبح العالم كله ينظر إليه باهتمام كبير مثل "بنبان وحصولها على جائزة التميز الأولى على مستوي العالم"، كما أن هناك مستثمرين كثيرون يهتمون بالاستثمار في مصر في هذا المجال.

واستطرد أن هذا المجال بالنسبة لنا هو التوطين الأساسي في مصر "لمستثمرين نفسهم يبدأوا يضخوا استثماراتهم علشان الطاقة الشمسية والاستفادة من الشمس في إنتاج الطاقة الكهربية ده احنا اتوسعنا فيه بدرجة كبيرة جدا وتصنيع الخلايا الشمسية سيساعد بدرجة كبيرة في مساعدة الاستثمار في هذا المجال".