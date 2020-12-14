بالأسماء.. ضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط

توصلت "الوطن" لأسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بطريق أسيوط منفلوط الزراعي أمام عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط وهم متوفي وخمسة مصابين.

وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمنقباد أمام عزبة الدارين على الطريق الزراعى.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى رقم" 6892 ى ه ر" مع سياره ميكروباص رقم" 6819 ى ط ا" أسفر عن الحادث وفاة " محمد عبد الله حسن" 40 سنة مقيم بمدينة أسيوط تم نقله لمشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين وإصابة خمسة ٱخرين هم كل من "ملاك نادى عياد" 20 سنة مقيم بمنفلوط - محمد ماهر عطا 31 سنة مقيم بمنفلوط - محمد مدني عبد القادر 27 سنة أسيوط - مصطفى حسن عبد المقصود 20 سنة - عبد الباسط زكريا شاكر "27 سنة منفلوط تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.