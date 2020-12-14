مصرع شخص وإصابة 4 ٱخرين فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

لقى شخص مصرعه بينما أصيب أربعة آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بطريق أسيوط منفلوط الزراعي أمام عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمنقباد أمام عزبة الدارين على الطريق الزراعى دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي رقم" 6892 ى ه ر" مع سيارة ميكروباص رقم" 6819 ى ط ا" أسفر عن الحادث وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.