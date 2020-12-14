تعرف على إجراءات الحصول على 2000 فدان في مشروع "المليون ونصف"

تنفذ شركة الريف المصري الجديد مشروع المليون ونصف فدان بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وكذلك التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية. وبجانب توزيع أراض على صغار المنتفعين، يطرح المشروع أراض على المستثمرين.

"الوطن"، تستعرض في التقرير التالي، شروط كراسة الطرح للمستثمرين.

شروط عامة

1- أن يكون طالب التأهيل شركة مساهمة مصرية وأن يكون من ضمن أغراضها استصلاح واستزراع وتنمية الأراضي الصحراوية.

2- أن يكون طالب التأهيل راغباً في الحصول على مساحات أراضي لا تقل عن 2000 فدان.

3- ألا يكون طالب التأهيل قد خضع لإجراءات إفلاس أو إعسار أو تصفية نشاط داخل أو خارج مصر، أو أنه أدين في جرائم المال العام والفساد أو التهرب الضريبي.

4- أن يقدم طالب التأهيل شهادة الجدارة الائتمانية.

5- يمكن إجراء تحالف بين مجموعة من الشركات على نفس كراسة التأهيل ويتم تحديد نسب التحالف

فئات التأهيل:

الفئة الأولى: تمنح طالب التأهيل الحق في التقدم بعطائه للحصول على مساحات من الأراضي بحد أدنى 2000 فدان وبحد أقصى 6000 فدان.

الفئة الثانية: بحد أدنى 2000 فدان وبحد أقصى 12000 فدان.

الفئة الثالثة: بحد أدنى 2000 فدان وبحد أقصى لأكثر من 12000 فدان.

معايير التأهيل المسبق:

أولاً: المعيار الفني:

يجب أن يكون طالب التأهيل بذاته كمطور زراعي أو من خلال تعاقده مع مطور زراعي، وقادر على تقديم ما يثبت خبرته في استصلاح وتطوير وتشغيل وزراعة الأراضي الزراعية الصحراوية كما يلي:

الفئة الأولى: 1000 فدان

الفئة الثانية: 2500 فدان

الفئة الثالثة: 5000 فدان

يجب أن يكون المطور الزراعي قد قام بالتشغيل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتابعة خلال الخمسة عشر عاماً السابقة.

ثانيا: المعيار المالي:

1- القدرة على التمويل بالاقتراض وأن يكون طالب التأهيل (أو على الأقل عضو واحد في التحالف): قادراً على إثبات قدرته على التمويل بالاقتراض من البنك أو مؤسسات تمويل لعدد من المشروعات وقد تم الانتهاء من تمويلهم بالكامل خلال عشر سنوات بإجمالي حجم تمويل لا يقل عن الآتي:

الفئة الأولى: 15 مليون جنيه

الفئة الثانية: 65 مليون جنيه

الفئة الثالثة: 110 ملايين جنيه

2- القدرة على التمويل برأس المال: أن يكون طالب التأهيل (أو على الأقل عضو واحد في التحالف) قادراً على إثبات قدرته على المساهمة في رأس المال (من خلال نسبة من رأس المال أو دين تابع) في تمويل لعدد من المشروعات تم تسليمهم طبقاً للآتي:

الفئة الأولى: 15 مليون جنيه

الفئة الثانية: 65 مليون جنيه

الفئة الثالثة: 110 ملايين جنيه

3- حجم الأعمال: يجب أن يكون متوسط حجم الأعمال السنوي لطالب التأهيل خلال الثلاث سنوات الأخيرة طبقاً للآتي:

الفئة الأولي: ---> 10 ملايين جنيه

الفئة الثانية: ---> 25 مليون جنيه

الفئة الثالثة: ---> 50 مليون جنيه

ويجب أن يقدم طالب التأهيل وكل عضو في التحالف ما يلي:

1- قوائم مالية مدققة عن الثلاثة أعوام المالية الأخيرة كاملة ومعتمدة من قبل أحد المكاتب المحاسبية

2- الميزانية المجمعة وقائمة الدخل وبيانات بالتدفقات النقدية

3- تقرير معد من قبل المدير المالي للشركة معتمد من مراقب الحسابات يوضح ما يثبت تمويل كل (أو جزء من) للمشروعات من خلال زيادة رأس المال أو ذاتياً (من خلال الأرباح المحتجزة بالشركة) أو من خلال الاقتراض من البنوك.

المعيار القانوني:

1- إقرار بعدم الإدانة بعقوبة جنائية أو إجراءات الإفلاس أو تصفية النشاط

2- مستخرج رسمي سارٍ من السجل التجاري لطالب التأهيل أو لكل عضو تحالف

3- صورة من البطاقة الضريبية لطالب التأهيل أو لكل عضو تحالف

4- بيانات هيكل الملكية طالب التأهيل أو لكل عضو تحالف

5- المعلومات الأساسية عن طالب التأهيل أو عن كل عضو تحالف

6- تحديد اسم المطور الزراعي أو تقديم صورة طبق الأصل من الاتفاق مع مطور زراعي

7- يجب ألا تقل حصة أي عضو في التحالف عن 10%شروط الدفع للبيع:

1- 1000 فدان إلى 3000 فدان:

1- 5% دفعة تعاقد

2- 5% دفعة تسليم

3- ثلاث سنوات سماح: سنة بدون فوائد لحفر الآبار وسنتين بالفوائد (7،5%)، 90% أقساط على 6 سنوات بفائدة 7,5% متناقصة

2- أكثر من 3000 فدان حتى 50000 فدان:

4- 5% دفعة تعاقد

5- 10% دفعة تسليم

6- سنتين سماح بالفوائد (10%)، 85% أقساط على 5 سنوات بفائدة 10% متناقصة

الأسعار:

منطقة المغرة: 25 ألف جنيه للفدان (أرض فضاء غير مجهزة).

منطقة غرب غرب المنيا: 39 ألف جنيه للفدان (أرض فضاء غير مجهزة).

منطقة امتداد غرب المنيا: 39 ألف جنيه للفدان (أرض فضاء غير مجهزة).

منطقة الفرافرة القديمة: 29,700 جنيه للفدان (أرض فضاء غير مجهزة).

شروط الدفع لحق الانتفاع:

1- 1000 جنيه للفدان سنويا مع زيادة كل 3 سنوات 10%

2- مدة حق الانتفاع 25 سنة.

3- المناطق: غرب المنيا وامتداد غرب المنيا.