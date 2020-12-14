إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة الضبعة

أصيب 6 مواطنين إثر وقوع حادث تصادم سيارة بتوك توك فى قرية الشرنبية بمركز ومدينة الضبعة.

وتلقت، مساء اليوم، شرطة النجدة إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة مع توك توك بقرية الشرنبية التابعة لمركز الضبعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد سالم ذوقة 16 سنة من الضبعة، ومهنا سالم صابر 37 سنة، وخالد عبد الحليم 30 سنة من الضبعة، ومسعد مراجي شعبان 16 سنة من الضبعة، وأحمد عبد الحليم، الضبعة 16 سنة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزى.

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث وجار التعرف على أسباب وملابسات الواقعة.