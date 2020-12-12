تأهيل 29 منزلا في الضبعة ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن الانتهاء من المشروعات المخططة بقرية زاوية العوامة بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، ومنها تأهيل 29 منزلا ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاحها قريبا.

وقال "شعيب"، اليوم السبت، إن المشروعات تتضمن رفع كفاءة مبنى مركز شباب زاويه العوامة، والانتهاء من إنشاء ملعب جديد خماسى منجل نجيل صناعي بالقرية، وقرب الانتهاء من إنشاء ثلاث فصول إعدادي بمدرسة زاوية العوامة، والانتهاء من إنشاء 9 خزانات لتجميع وتخزين مياه الأمطار، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء دور ثانٍ للوحدة المحلية، لقرية زاوية العوامة، ليعمل كمجمع للخدمات.

وأضاف "شعيب" أننا مستمرون في تنفيذ الأعمال والمشروعات التنموية بنطاق مراكز ومدن المحافظة الثمانية، على الرغم من الظروف الحالية وجهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، لمنع انتشار الفيروس، خاصة أن تلك المشروعات التنموية توفر حياة كريمة للمواطنين، ومنها متابعة الإسراع في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بعدد 5 قرى بالمحافظة، منها قرية زاوية العوامة بالضبعة، مع تنفيذ أعمال في عدد من القطاعات لتوفير حياة كريمة للأهالي والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأكد المهندس حسين السنيني، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمطروح، على الانتهاء من إعادة تأهيل وتجديد عدد 29 منزلا بالقرية، ورصف طرق شوارع القرية بطول 1600 متر، منها 300 متر من تجمع "أولاد سبيحة" حتى طريق تجمع معهد السلف الصالح، و300 متر من تجمع أولاد فرحات حتى الطريق الدولي، ورصف طريق بطول 650 متر لعمل طريق يربط تجمع أولاد سعد عبد الزين لربطه بطريق تجمع معهد السلف الصالح، ورصف طريق 350 متر، يربط تجمع أولاد خيرالله غيث بالطريق الجديد، كما جارِ الانتهاء من إنشاء مدرسة أولا هيوب الجديدة للتعليم الأساسي، كما تم إنشاء خزان مياه للوحدة الصحية للقرية.

وتابع بأن المبادرة دعمت تجمع معهد السلف الصالح بمحول كهرباء إضافي جديد، وإضافة محول للقرية بدعم من وزارة الكهرباء، كما جارِ الانتهاء من شبكة الصرف الصحى بالقرية الأم، كما يجرى تنفيذ أعمال تطوير وتجهيز مدخل القرية تمهيدا للافتتاح خلال الأيام المقبلة.