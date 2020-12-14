خبيرة تنمية مستدامة: مصر حققت إنجازات في ملفي الفقر والعشوائيات

قالت الدكتورة هويدا بركات، خبيرة التنمية المستدامة، إن التنمية المستدامة هي تنمية عادلة تعمل على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتركز على ملفات الفقر والصناعة والمياه النظيفة، والعمل اللائق والطاقة المتجددة والابتكار والحياة في البر والمدن المستدامة ومكافحة الفساد.

وأضافت "بركات" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن مصر حققت إنجازات في ملف الطرق وملف العشوائيات التي كانت تهدد المجتمع وحياة أسر كثيرة، فكان هناك نحو 650 منطقة عشوائية في مصر، إلا أن الدولة المصرية استطاعت القضاء على أغلبهم وحصلت هذه المبادرة على المركز الأول على 174 مبادرة حول في العالم، أما ملف الفقر فهو متعدد الأبعاد يشمل الفقر المادي، واستطاعت مصر تخفيضه بنحو 3% لكن هناك فقر غير مادي وحلته مصر عن طريق توفير مياه نظيف وتوصيل شبكات صرف صحي جيدة للقرى الأكثر فقرا، وتابعت: "ماشيين ببركة ربنا سبحانه وتعالى وعملنا".

وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) بالتعاون مع عدد من الجامعات والوزارات المعنية، مبادرة تحت عنوان "سفراء التنمية المستدامة".

ووفقاً لموقع الوزارة، تستهدف المبادرة بناء القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات وفئات الشعب، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، متضمنة أنماط التنمية، خلفية عن تطور الفكر البيئي في العصر الحديث، التعريف بمفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري كآليات لتحقيق التنمية المستدامة.

وتوجد 6 شروط من أجل التقديم وهي تتراوح سن المتقدم بين 18 و35 عاما، ومنها أن يكون طالباً في إحدى الجامعات المصرية (الحكومية أو الخاصة)، أو خريجاً يتعلق مجال عمله بالتنمية المستدامة و من المفضل أن تكون لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة ويفضل من شاركوا في أنشطة طلابية عامة بالجامعة، وتكون الأولوية لأصحاب التقدير: جيد فما فوق.

وأن يتمتع بمستوى مقبول في عدة مهارات مثل: القدرة على التحدث أمام جمهور، البحث والتفكير النقدي، تكوين شبكة علاقات، التواصل الجيد مع الزملاء، والعمل ضمن فريق، التمتع بسمات قيادية، ويفضل الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.