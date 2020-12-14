محافظة الإسكندرية تستعد لنوة الأمطار: وضع حواجز بالنقاط الساخنة

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، عددا من أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل مع نوة الأمطار القادمة، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلي التعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وخلال جولته؛ وجه المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى. لافتاً إلى أن نوة الأمطار ستكون مصاحبة لرياح شديدة جداً.

وأوضح أنه تم وضع حواجز علي النقاط الساخنة علي طول الكورنيش وذلك لمنع خروج الأمواج العالية والتي من المتوقع أن تصل غدا إلي إلي ٤ ونصف متر والمحملة بالرمال والتي تقوم بدورها بسد الشنايش علي الكورنيش، وذلك لمنع الغرق علي الكورنيش تماماً.

وأكد الشريف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس السيئ. فضلا عن التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية في ذلك.

وأضاف أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد علي مستوى أحياء المحافظة، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة.