الأرصاد الجوية: عاصفة الرمال والأتربة تنتهي غدا

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح والأتربة والرمال سينتهي غدا الثلاثاء، وستبدأ فرص سقوط الأمطار تصل إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن تشهد أمطار خفيفة مساء الثلاثاء، وامطار متوسطة منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء القادم، والتي ستساهم في القضاء على هذه الأتربة والرمال.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، "ذروة الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية غربية، ستبدأ من الغد بأمطار غزيرة على السلوم ومطروح واسكندرية ورشيد وبلطيم، وامطار متوسطة على مناطق شمال الوجه البحري".

وأشار إلى أن المركز كان قد نوه عن حالة عدم الاستقرار الجوي، التي تعيشها مصر هذه الأيام، وبدأت بارتفاع في درجات الجرارة أمس الأحد، وانخفاضها اليوم، بالإضافة إلى نشاط الرياح القادمة من الصحراء الغربية والتي أدت إلى أثارة الرمال والأتربة ظهر اليوم ومستمرة معنا حتى الغد على القاهرة، ويصاحب ذلك استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وطالب، المواطنين أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، بتجنب التواجد والتعرض المباشر لهذه الأتربة، بالأخص الذين يعيشون في المدن والمناطق المكشوفة.

وأوضح "شاهين"، أن الأسبوع القادم وبالتحديد يوم 21 ديسمبر يبدأ فصل الشتاء بشكل فعلي، وننصح المواطنين في الفترة القادم، بعدم تخفيف الملابس درجات الحرارة ستشهد انخفاض بشكل كبير، حيث ستكون بين 19- 20 درجة مئوية.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، يوم السبت، أكدت فيه على وجود حالة من التقلبات الجوية، بداية من غدا الأحد، وتستمر حتى يوم الأربعاء، حيث ستبدأ بارتفاع في درجات الحرارة وستكون أعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي من 3- 4 درجات، حيث ستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 27 درجة أثناء النهار، وهذا بسبب الرياح الجنوبية الغربية التي ستتعرض لها البلاد.