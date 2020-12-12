الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية الأفقية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، من أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الفترة من الأحد الموافق 13 ديسمبر وحتى الأربعاء 16 ديسمبر.

كما أعلنت الهيئة، حالة الطقس المتوقعة على غالبية المناطق، مشيرة إلى وجود ارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة على عدد من المناطق، ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس المتوقعة الأحد 13 ديسمبر

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3ـ 4 درجات مئوية، مشيرة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما حذرت الهيئة من نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، وشمال الصعيد ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

أما على القاهرة الكبرى، أوضحت الهيئة أن القاهرة تتأثر بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتشهد ارتفاع في درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 3ـ 4 درجة مئوية، كما تتأثر بنشاط حركة الرياح المثيرة للرمال مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس المتوقعة الاثنين 14 ديسمبر

أشارت الأرصاد إلى أن طقس الاثنين يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 3ـ 4 درجات مئوية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، بالإضافة إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، الوجه البحري، وخليج العقبة.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحري، مدن القناة، وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

كما لفتت الأرصاد إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما تتأثر القاهرة الكبرى، بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتشهد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3ـ 4 درجة مئوية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، كما تتأثر بنشاط حركة الرياح المثيرة للرمال مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس الثلاثاء 15 ديسمبر

توقعت الهيئة انخفاض آخر في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2 ـ 3 درجات مئوية، بالإضافة إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، فيما تكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

كما أوضحت الهيئة أن هناك نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وسيناء مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مع تحذير من وجود اضطرابات في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما تتأثر القاهرة بانخفاض الحرارة عليها بقيم تتراوح ما بين 2ـ 3 درجات مئوية لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال على بعض المناطق منها مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 16 ديسمبر

أعلنت الهيئة وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، فيما تكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري، مدن القناة، شمال الصعيد، ومناطق من جنوب سيناء.

كما تشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق.

ونوّهت الهيئة، إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن تنبؤات الأمطار يتم تحديثها بصورة يومية.