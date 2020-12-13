الأرصاد الجوية: سقوط أمطار على القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية تم رصد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن الطقس غير المستقر بدأ بارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات، وفي القاهرة سجلت درجات الحرارة 27 درجة مئوية، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثير للأتربة الموجود على القطاع الغربي بصفه عامة في الصحراء الغربية وعمل على تقليل الرؤية الأفقية على القاهرة نتيجة لوصول الجنوبيات الغربية إلى القاهرة.

وأوضح أنه ومع تغيير الكتلة نسبيا وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بمعدل أقل بواقع 4 درجات عن درجات حرارة اليوم، مع استمرار نشاط الرياح الجنوبي الغربي المثير للأتربة بشكل أكبر عما ظهر اليوم، كما يستمر النشاط يوم الثلاثاء مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، لكن "بلاش ننخدع في ارتفاع درجات الحرارة المؤقت".

وأكد أن نشاط الرياح المثير للأتربة سيستمر الإثنين والثلاثاء على شمال البلاد بصفة عامة، بما فيها القاهرة العاصمة، وفرص سقوط الأمطار موجودة في المنطقة الغربية وتزيد خلال الأيام المقبلة، ويوم الثلاثاء ستزيد غزارة الأمطار وتكون ذروتها على السواحل الشمالية بداية من السلوم ومطروح وحتى دمياط.

وأشار إلى أن الأمطار ستصل للقاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء ولكنها ستكون أقل غزارة عن السواحل الشمالية، وتكون ما بين خفيفة لمتوسطة.