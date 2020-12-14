صبري عبدالمنعم: معنديش مشاكل صحية وقاعد وسط ولادي بكامل عافيتي

نفى الفنان صبري عبدالمنعم، كل ما أشيع حول تدهور وضعه الصحي، قائلا: "من امبارح وعمال تجيلي مكالمات تليفونية للاطمئنان على صحتي، ويؤكدون إن مكتوب عني في الصحافة إني تعبان صحيا، وأنا الحمد لله بكامل صحتي وعافيتي".

وأضاف "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، "قاعد في البيت آه معلش، لأن ظروف الموسم الرمضاني الدرامي لسه مبدأش تصوير، لكن أنا في كامل صحتي وعافيتي، وقاعد وسط ولادي، ومعنديش أي مشكلة صحية"، موجها الشكر لكل من سأل عليه.

وكانت قد انتشرت عدة شائعات في الآونة الأخيرة، حول إصابة الفنان صبري عبدالمنعم بفقدان بصره.

وكان قد شارك "عبدالمنعم" في بطولة عدة أعمال درامية خلال الموسم الرمضاني السابق، في مقدمتها مسلسل "الاختيار" والذي جسد به شخصية والد "النقيب علي"، بالإضافة لمشاركته في بطولة مسلسل "فرصة ثانية"، والذي جسد به شخصية "عبدالفتاح والد مدحت"، فضلا عن ظهوره كضيف شرف على أحداث "القمر آخر الدنيا".

أما آخر أعماله السينمائية فكان فيلم "122" والذي شارك في بطولته إلى جوار الفنانين طارق لطفي وأحمد داوود وأمينة خليل، وفيلم "بيكيا" من بطولة الفنانين محمد رجب وأيتن عامر ومحمد لطفي وأحمد حلاوة وبدرية طلبة.