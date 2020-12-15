6 أسباب لانفجار الكابلات.. و"المهندسين" تبدأ مواجهة مصانع بير السلم

تعتزم نقابة المهندسين تنظيم ندوة لمناقشة سبل مواجهة مصانع بير السلم التي تنتج أسلاكا بعيدا عن أية رقابة، على أن يتم دعوة ممثلين عن وزارة الصناعة وجهاز حماية المستهلك، للمشاركة في الندوة.

ويأتي قرار النقابة تنفيذا لتوصية خبراء الطاقة الذين شاركوا في ندوة عقدتها الشعبة الكهربائية بعنوان "الكابلات بين العلم والتطبيق"، حيث أكدوا أن العمر الافتراضي للكابلات لا يقل عن 30 عاما، ولكن هناك 6 أسباب تقصف عمرها وتتسبب في انفجارها أو تمزقها واشتعالها في النهاية، وتشمل الآتي:

-عيوب في التصنيع.

-سوء التخزين.

-تعرضها للشد الخاطئ أثناء التركيب.

-تركيبها في بيئة غير مناسبة.

-زيادة الضغط عليها.

-ارتفاع درجة حرارتها.

وتم خلال الندوة الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية في الكابلات لمهندسي الشعبة يتزامن معها زيارات ميدانية لأكبر شركات تصنيع الكابلات في مصر، وخاصة مصانع السويدي إليكتريك بالعاشر من رمضان، وغيرها.

وكانت النقابة قد حذرت في بيان عنها من الانتشار الكبير للأسلاك التي تنتجها مصانع بير السلم بعيدا عن أية رقابة، بحسب خبراء طاقة كهربائية أكدوا أن حوالي 70 % من أسلاك الكهرباء في الأسواق المصرية تنتجها مصانع غير مرخصة.

وقالت النقابة إنه بعد عرض بعض الفيديوهات عن تكنولوجيا الكابلات، وعرض طرق اختبارها وفحصها وترخيصها والرد على الأسئلة والاستفسارات، اتفق المشاركون في الندوة على عقد ندوة أخرى تناقش سبل مواجهة الأسلاك التي تنتجها مصانع بير السلم، على أن يتم دعوة ممثلين عن وزارة الصناعة وجهاز حماية المستهلك، للمشاركة في الندوة.

ومن جانبه أعلن المهندس محمد سليم، رئيس لجنة التدريب بالنقابة، عن عقد دورات تدريبية عن الكابلات تتضمن زيارات ميدانية مجانية لكبري مصانع إنتاج الكابلات في مصر.

وترأس الندوة الدكتور محمد اليماني، وافتتحها المهندس محمود مغاوري، أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين صندوق النقابة والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، وشارك فيها مهندسون متخصصون من الشعبة القومية الكهروتفنية (IEC)، ومهندسون استشاريون.

كما شارك في حضور الندوة أيضا الدكتور جمال عبد السلام، نائب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والدكتور حسن محمود، وكيل لجنة النقابة الإلكترونية، وعدد كبير من المهندسين من مختلف الشركات الحكومية والخاصة.