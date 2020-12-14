عاجل.. تعطيل الدراسة غدا بمطروح بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم الإثنين، تعطيل الدراسة، غدا الثلاثاء، 15 ديسمبر، بالمدارس والمعاهد الأزهرية وبجامعة مطروح للطلاب والمدرسين.

كما قرر "شعيب" تعطيل العمل للسيدات اللاتي لديهن أطفال في سن الحضانة، عدا الصف الأول الثانوي، لوجود امتحان تجريبي غدا، نظرا لسوء الأحوال الجوية، حرصا على سلامة جميع الطلاب.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.