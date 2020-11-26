رغم سوء الأحوال الجوية.. ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة، بينما غادره 2 سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 13 سفينة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه محافظة دمياط منذ أمس الأربعاء موجة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح وصقيع تسببت في تعطيل الدراسة على مدار يومين.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9902 طن؛ شملت 1203 أطنان يوريا، و1747 طن ملح، و3222 طن فوسفات، و2750 طن رمل، و500 طن سماد سائل، و480 طن نترات أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16668 طنا؛ شملت 70 طن قمح، و6272 طن ذرة، و700 طن خردة، و9626 طن حديدن بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 928 حاوية مكافئة؛ شملت خضراوات (بطاطا وطماطم وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أرز وسمسم وحبة البركة وحبهان وريحان وبصل وبرسيم وفول سوداني) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والأردن وسوريا وهولندا وإنجلترا وألمانيا ومالطا وسيريلانكا وأمريكا.

وبلغ عدد الحاويات الواردة 390 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1352 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 116039 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20492 طنا، كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1335 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا.