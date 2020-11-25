غدا.. تعليق الدراسة في الدقهلية لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة غدا الخميس، لتلاميذ وطلاب المدارس لليوم الثاني علي التوالي، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، وحرصا على سلامة الطلاب بنطاق المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية، لسرعة الانتهاء من مراجعة كافة الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية، وأكد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ضرورة إعلام المواطنين من خلال مكبرات الصوت بدور العبادة، والتنبيه عليهم بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق والبعد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمنازل والبلكونات القديمة ببعض المناطق.

وأشار إلى جاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاعتها المختلفة بنطاق الوحدات المحلية، وشركة الكهرباء لمواجهة أي تداعيات فورا.

كما وجه محافظ الدقهلية، بجاهزية مرفق الإسعاف للتعامل الفوري والتحرك تجاه أي طوارئ حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.

وشهدت محافظة الدقهلية، تقلبا شديدا في حالة الجو على مدار اليوم، من نشاط للرياح والأتربة تبعه هطول أمطار على بعض المناطق، فيما ظهرت الثلوج في بعض القري، وانتشار الغيوم ثم سطوع الشمس، مع انخفاض في درجات الحرارة.