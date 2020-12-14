مسن يتسول وينام في الشارع.. والتضامن تكشف مفاجأة: معاشه 6 آلاف جنيه

استعرضت الإعلامية سارة حازم، خبرًا عن تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص متسول في مدينة طنطا، ينام في الشارع بـ"البطانية"، ومن ثم تدخل فريق التدخل السريع داخل وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل مساعدة هذا الشخص ماديا، والتواصل معه من أجل تقديم كل سبل المساعدة المختلفة.

وأضافت "حازم"، خلال تقديمها برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن فريق التضامن الاجتماعي حاول إقناعه بنقله لدار الرعاية ليتحملوا تكاليف رعايته دون أن ينفق أي شيء، لكن فوجئوا أن كلامه به ريبة، وعدم مصداقية، وتفاجأ فريق التضامن الاجتماعي بمعاش الرجل المفاجئ، وهو ما جعل الرجل يختفي بشكل سريع عن أعين فريق التدخل السريع ليهرب منهم.

وقال الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج إنه حاولوا بشتى الطرق إقناعه بالانتقال إلى دار رعاية، ولكن كلامه كان غير دقيق وبدون مصداقية، "قالنا إن معاشه 1200 جنيه بس، وخد بطاقته عشان يطمن على المعاش، وجد أنه بياخد معاش 6 آلاف جنيه، وعنده 80 سنة".

وأضاف "أبو المجد"، أن الشخص المتسول حينما علم أن حيلته كُشفت، اختفى بشكل تام، وجار البحث عنه حتى الآن، "إحنا فوجئنا بالبيانات وبالمبلغ، ورغم ده قاعد متسول في الشارع".

وتابع: أن ظاهرة التسول زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب عطف المواطنين الزائد، وهو ما جعل التسول مهنة، ومهنة يحترفها البعض أيضا.

وشدد على أن الدولة توفر أماكن لكبار السن مجانًا لحمايتهم والإنفاق عليهم من خلال دور الرعاية المختلفة، وهذا دور وزارة التضامن الاجتماعي، والذي تقدمه لكل من يحتاج إلى ذلك من خلال التدخل السريع لمن يتواجد في الشوارع، ولكن مثل تلك الحالات يحترفون التسول.