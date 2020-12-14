سائق يقتل عاملا في الدقهلية بعد اختلافهما على مكان تجميع الخردة

لقي عامل خردة مصرعه بدائرة قسم المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم، متأثرا بإصابته بطلق رش خرطوش بعد خلاف مع سائق على مكان تجميع الخردة.

تلقى اللواء رأفت عبد الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من مأمور قسم شرطة المنزلة من إدارة تأمين المستشفيات بوصول المدعو السيد محمود السيد أبو الليل، 37 سنة عامل خردة إلى مستشفى المنزلة العام مصابا برش خرطوش بالكتف اليمنى والصدر، وتوفى عقب وصوله إلي المستشفى وادعاء تعد من آخرين.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلي مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والده 65 سنة عامل، في محضر الشرطة، اتهم المدعو "إبراهيم ف. ا.، 20 سنة سائق سيارة لتجميع الخردة، ومقيم شارع "الكفر" دائرة القسم بالتعدي على نجله بإطلاق عيار ناري من سلاح فرد خرطوش وإحداث إصابته التي أودت بحياته أثناء تواجدهما بشارع "الجبانة" بندر المنزلة وذلك لوجود خلافات بينهما على تجميع الخردة.

وتمكنت مباحث القسم من ضبط المبلغ عنه، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف في محضر الشرطة بإطلاق النار من سلاح خرطوش علي المتوفي للخلاف بينهما علي مكان تجميع الخردة بدائرة قسم المنزلة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1935 لسنة 2020 إداري قسم المنزلة، وجاري العرض على النيابة العامة.

ومن جهة أخرى وردت إشارة من مستشفى أجا المركزي بوصول "حمادة. هـ. أ"، 40 عامًا، أمين شرطة يعمل بنجدة المنصورة مقيم قريه نوسا البحر من قرية نوسا البحر، مصابًا بطلق ناري في الأنف والفم.

انتقلت مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه يعمل بنجدة المنصورة مقيم قرية نوسا البحر ولقي مصرعه أثناء تنظيف سلاحه الميري، وذلك بخروج طلقة نارية على سبيل الخطأ من سلاحه مما أدى لمصرعه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وتقرر نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي، للطب الشرعي وبيان ما به من إصابات، وكلفت المباحث لكشف تفاصيل الواقعة.