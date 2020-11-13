مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع أمن الدقهلية

لقى مسجل خطر، كان يتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه، في الدقهلية، مصرعه فى تبادل لإطلاق النار مع أجهزة الأمن أثناء القبض عليه لتنفيذ أحكام قضائية واجبة التنفيذ صادرة ضده.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط المباحث بهروب "السيد .ص .ق" وشهرته السيد قريعة، مسجل شقى خطر، من قرية ليسا الجمالية، مسجل سرقات ومخدرات وسرقة بالإكراه"، والمطلوب لتنفيذ 4 أحكام قضائية بمحافظتي الدقهلية ودمياط، وتوصلت تحريات البحث الجنائي أنه موجود فى منطقة متاخمة لمدينة الجمالية .

خرجت حملة مكبرة من ضباط مباحث الدقهلية والأمن العام والأمن المركزي تحت إشراف اللواء مصطفى كمال، وبرئاسة العقيد هيثم منصور رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد فريد مفتش مباحث المديرية، وفريق البحث الجنائي والقوة المرافقة لهم لضبطه بناحية مركز الجمالية استهدفت الوكر المختبئ فيه المجرم المطلوب.

وأثناء اقتراب القوات شعر المطلوب بوجودهم وبادرهم بإطلاق الأعيرة النارية وردت القوات بإطلاق النيران، مما تسبب فى مصرعه، وبمداهمة الوكر عثرت القوات بحوزته على بندقية ألية وفرد خرطوش وعدد من الطلقات من نفس العيار.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن الأسبوع الماضي لقي مسجل آخر شقي خطر مصرعه، ويدعى سامح الشحات خليل، عندما خرجت حملة مشتركة من مديريتي أمن الدقهلية ودمياط، لضبطه لتنفيذ 4 أحكام قضائية بجملة 43 سنة سجن، بينهم حكم مؤبد، وذلك لدى اختبائه في شقة مفروشة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

وكان القتيل مطلوبا لتنفيذ أحكام "قتل وسرقة بالإكراه وسلاح ناري وذخيرة بأحكام مؤبد 25 سنة و10 سنوات و5 سنوات و3 سنوات، ولقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.