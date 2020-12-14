مريض السمنة المفرطة المعالج على نفقة الدولة: فقدت 80 كيلو في 3 أشهر

وجه محمود سمير، مريض السمنة المفرضة، الذي عُولج على نفقة الدولة، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد التدخل لإنقاذه من المرض، موضحًا أنه فقد 80 كيلوجرام خلال 3 أشهر ماضية، بعد أن كان وزنه وصل 180 كيلو، وأصبح الآن 100 كيلو فقط.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه يتناول علبه زبادي واحدة فقط في اليوم، بينما قالت مدام آيه، زوجته، أن صحة زوجها الآن أصبحت أفضل، موجهة الشكر للفريق المعالج لحالة زوجها وكذلك القيادة السياسية التي استجابت للحالة وعلاجه على نفقه الدولة.

بينما قال الدكتور خالد جودت، أستشاري جراحات السمنة المفرطة، إن محمود سمير مريض السمنة المفرطة سوف يصل إلى وزن مثالي خلال الفترة المقبلة ، ولكن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت، معقبا: "متفائل خيرا أننا نقدر نوصله لـ 100 كيلو خلال الفترة القادمة"، منوهًا أنه لابد أن يتوقف نهائيا عن التدخين، خاصة أنها تؤثر على عمليات المعدة، لافتاً إلى أن محمود سمير الآن أصبحت صحته أفضل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قأمر بعلاج المواطن محمود سمير المصاب بالسمنة المفرطة على نفقة الدولة، في استجابه سريعة لما نشرته جريدة "الوطن".

وعقب استجابة الرئيس للحالة التي نشرتها "الوطن"، جاءت توصية وزارة الصحة، حيث قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بسرعة علاج محمود، وهو ما تعمل الوزارة عليه الآن.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.