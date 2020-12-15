"الجنايات" تحاكم سيدة استغلت بنت أختها: بترميها قدام العربيات في الدقي

تعقد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة سيدة ومتهمين اثنين آخرين، بتهمة تكوين جماعة إجرامية لاستغلال الأطفال والإتجار بالبشر، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب.

التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، أوضحت بداية الكشف عن سلسلة عمليات إجرامية وابتزاز لمواطنين من مالكي السيارات أثناء سيرهم ليلا فى شوارع الدقي، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى تعول ابنة شقيقتها المتوفاة، واستغلتها فى هذه الأعمال.

التحقيقات قالت إن المتهمين بدأوا في ابتزاز قائدى السيارات، عن طريق إلقاء الطفلة الصغيرة صاحبة الـ 7 سنوات، أمام السيارات المارة بأحد الشوارع الجانبية بالدقي، للادعاء بأن مالك السيارة هو من صدمها، وطلب مبالغ مالية منه لعلاجها، ولعدم تحرير محضر بالواقعة، ما يضطر مالك السيارة للدفع والانصراف سريعا من مكان الحادث.

التحقيقات قالت إن نشاط المتهمين استمر بين عامي 2019 و2020 بنطاق الدقي، وألفوا جماعة إجرامية لاستغلال الأطفال، المتهمة الأولى وهي عاطلة عن العمل والثاني جامع قمامة، والثالثة بائعة متجولة، وبيّنت التحقيقات أنهم استغلوا نجلة شقيقة المتهمة الأولى، مستغلين صغر سنها وعدم إدراكها فى القاءها أمام السيارة والادعاء أن السيارة صدمتها وأحدثت إصابتها.

الكشف عن الواقعة بدأ ببلاغ تلقاه قسم شرطة الدقي من مواطنة، قالت فيه إنه أثناء سيرها ليلا فى أحد شوارع منطقة الدقي، اعترض طريقها المتهمون، وحاولوا سرقة هاتفها المحمول من السيارة الملاكي الخاصة بها، وأكدت أنهم أدعوا أنها صدمت طفلة كانت معهم، وطلبوا منها مبلغا ماليا، مقابل عدم تحرير محضر ضدها.

وانطلقت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين صحة ما قالته الشاكية فى بلاغها، وأكدت التحريات أن المتهمون 3 يستغلون الطفلة صاحبة الـ 7 سنوات، بحثا عن الربح المادي، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأليف جماعة إجرامية منظمة تخصصت في وقائع الإتجار بالبشر، وتعريض أمن وسلامة وحياة طفلة للخطر.. وفي ختام التحقيقات التى جرت معهم، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين "محبوسين" للمحاكمة الجنائية، والتى تبدأ اليوم.