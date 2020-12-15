371 وفاة و3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الإثنين، تسجيل 371 حالة وفاة و3063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية عن بيانات الصحة العامة، ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 58 ألفا و282 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات المسجلة إلى مليونين و379 ألفا و915 حالة، ما يضعها في المرتبة الخامسة ضمن الدول الأعلى تسجيلا للإصابات بالفيروس على مستوى العالم.

ولفتت "لو باريسيان" إلى أن عدد الإصابات المسجلة اليوم أقل بشكل كبير من متوسط الإصابات المسجلة خلال الأسبوع الأخير، وذلك بسبب إغلاق عدد كبير من المعامل أيام الأحد من كل أسبوع، وهو ما يترتب عليه انخفاض الأعداد المسجلة أيام الإثنين، مشيرة إلى أن متوسط الإصابات المسجلة يوميا خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 10 آلاف حالة.