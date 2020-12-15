السيطرة على حريق مصنع بقليوب دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمصنع دعاية وإعلان بميت حلفا التابعة لمدينة قليوب.

وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع دعاية وإعلان بميت حلفا التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق سيطرت قوات الحمايه المدنيه على حريق شب فى سيارة نقل على الطريق الحر شبرا – بنها فى نطاق مركز بنها محمله بـ " تنك " أكسجين إثر إشتعال النيران به ما أدى إلى إنفجاره وتعطلت الحركه المرورية على الطريق قرابة الساعه لحين تم الإطفاء وسحب السيارة واطفاء النيران وإعادة الحركة المروروية دون خسائر بشرية

وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق وامرت بطلب تحريات المباحث و وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيام ملابساته

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي اخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد توقف الطريق الحرشبرا – بنها بنطاق دائرة مركز بنها إثر إشتعال النيران فى سيارة نقل محمله بالأكسجين

إنتقل على الفور العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وسيارات الاطفاء والحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وبالمعاينه تبين أنه أثناء سير سيارة نقل محله بـ " تنك " اكسجين " حدث بها ماس كهربى وإشتعلت النيران به ثم حدث به إنفجار وسادت سحابه دخانيه على الطريق فى الإتجاهين أدت إلى توقف السيارات وهرعت 4 سيارات إطفاء وحماية مدنية إلى مكان الواقعه وتم السيطر ة على ألسنة النيران ولم تقع أى خسائر بشريه وقام العميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامه للمرور بسحب السيارة وتجنيبها على الطريق وإعادة فتحه مرة أخرى لأمام السيارات