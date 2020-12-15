الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع "التنمية المحلية"

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتمثلها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية، ويمثلها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالأمس الاثنين بمقر الأكاديمية؛ لتصبح الأكاديمية الوطنية وفقًا للبروتوكول هي الجهة الاستشارية المنوطة بتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية بسقارة وبعمل إعادة الهيكلة وتطبيق نظم التدريب الحديثة وعمل الحقائب التدريبية.

استقبلت الدكتورة رشا راغب، اللواء محمود شعراوي، وأوضحت أن الوزير من أكثر الشخصيات الداعمة للأكاديمية الوطنية وللكثير من الأنشطة التي تقدمها، وعقبت على توقيع البروتوكول قائلةً: "هذا البروتوكول هو الأول من نوعه في الدولة المصرية؛ أن تستعين جهة حكومية بأخرى في إعادة هيكلتها فتقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعادة هيكلة مركز التنمية المحلية بسقارة، وأكدت أنه لا بد للمركز وللأكاديمية أن يكونوا على نفس قدر المساواة من التميز"، وأضافت أنها ترى في هذا الحدث نجاحا لتكامل أجهزة الدولة المصرية.

وأشار شعراوي إلى أن التعاون المستمر والبناء بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب بدأ بالفعل منذ عام 2019 ومستمر حتى الآن، وأن هناك العديد من الأنشطة التي تتعاون فيها الوزارة مع الأكاديمية من بينها إجراء الاختبارات التخصصية والعامة والسلوكية والقيادية بمقر الأكاديمية للمتقدمين لمسابقات القيادات المحلية التي تعلنها وتديرها الوزارة، بالإضافة إلى تدريب نواب المحافظين وعقد ورش عمل تفاعلية لهم، كذلك يتم التعاون لتدريب العاملين بالمحليات خاصةً ممن يتعاملون مع الجمهور والمجتمع بشكل مباشر من خلال مبادرة المسؤول الحكومي المحترف وبتعاون مع وزارة الاتصالات أيضًا، وكذلك تطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة التي تعتبر الذراع التدريبي للوزارة الذي يقوم بتنفيذ أكثر من 130 دورة تدريب سنويًا للعاملين بالمحليات يستفيد منها أكثر من 5000 متدرب على مدار 42 أسبوعا تدريبيا.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم أيضًا التصميم والتخطيط والتنفيذ للتكليف الرئاسي بتدريب 200 من كوادر الصف الثاني بالمحافظات، بالإضافة إلى عدد من المتميزين من خريجي دورات إعداد المستقبل التي ينظمها مركز تدريب سقارة التابع للوزارة سنويًا، وأن الأكاديمية ستقوم بتصميم وتخطيط وتنفيذ 52 دورة تدريبية من خلال خمس برامج تدريبية رئيسية توجه للمتحدثين الرسميين والإعلاميين بالمحافظات ومديري التدريب ومراكز التدريب ورؤساء المدن والأحياء وسكرتيري العموم والمساعدين وسكرتيري عموم المحافظات، ومن هذه الدورات مهارات التحدث إلى الجمهور ووسائل الإعلام، والمراسم والبروتوكولات والإتيكيت، وإدارة الحملات الإعلامية الفعالة أثناء الأزمات، والتسويق الرقمي، ورؤية مصر 2030، والتحول الرقمي وأمن المعلومات، والحوكمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات، وإدارة التغيير ومقاومته، وإدارة المشروعات، والتخطيط الاستراتيجي الفعال.

وعَقِب توقيع البروتوكول التقى الوزير بمتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة هنأهم على القبول بالبرنامج بعد رحلة اختبارات قبول وتنافسية شديدة، وأكد عليهم أنهم لابد أن يحرصوا دائمًا على التميز في كل شيء سواء كان يعمل بوظيفة سياسية أو حكومية أو بالقطاع الخاص، كما تحدث معهم عن تجربة التدريب الميداني بالمحافظات التي سيخوضونها في نهاية البرنامج، وتمنى لهم التوفيق ووعدهم بلقاء آخر سيتم فيه الحديث باستفاضة عن المحليات.

ويعتبر التعاون بين الأكاديمية الوطنية ووزارة التنمية المحلية ليس حديث عهد، فمن أهم أوجه التعاون التي تمت من قبل هو التدريب الميداني لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثانية في ربوع محافظات مصر، حيث قضى المتدربون شهرًا كاملًا داخل دواوين المحافظات تحت رعاية السادة المحافظين وبإشراف مباشر من السادة النواب، وكذلك شاركت الأكاديمية الوطنية في عملية فرز واختيار المتقدمين للوظائف القيادية بالإدارة المحلية من 1600 مرشح تم استقبالهم بمقرها.

وأنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.