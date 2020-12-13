صندوق التنمية المحلية يمول 1585 مشروعا باستثمارات 17.8 مليون جنيه  

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موافقة وزارة المالية على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القرى خلال الفترة الحالية، للاستفادة من قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا استنفاذ مبلغ 15 مليون جنيه ميزانية الصندوق خلال العام المالى الحالى فى الفترة من الأول من يوليو حتى 30 نوفمبر الماضيين.

وذكر "شعراوي"، أن وزارة المالية وافقت على إتاحة مبلغ 15.8 مليون جنيه من متحصلات وايرادات الصندوق حتى يتمكن من تنفيذ أهدافه الاجتماعية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين بالقرى.

مخاطبة المالية لزيادة دعم المشاريع من15 لـ40 مليون جنيه

وكشف "شعراوي" عن مخاطبة وزارة التنمية المحلية لوزارة المالية لطلب زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه، لزيادة أعداد المستفيدين في القرى خاصة الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أن المبالغ التي يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه الزيادة المالية ستسهم في توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مشيرًا الى أن الصندوق أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القرى والنجوع بمنح وقروض ميسرة، فضلًا عن الترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد علي موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.

تمويل 1585 مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالى قروض 14.8 مليون جنيه

وقال الوزير، إن صندوق التنمية المحلية وافق حتى 30 نوفمبر الماضى علي تمويل 1585 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر بإجمالى قروض 14.8 مليون جنيه، وبجملة استثمارات بلغت 17.8 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات الصندوق خلال تلك الفترة فى الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

الدقهلية أولى المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق حتى 30 نوفمبر الماضي في تمويل المشروعات، حيث نفذت 303 مشروعات باستثمارات 4 ملايين جنيه، يليها محافظة المنيا بـ258 مشروعًا بإجمالى استثمارات 2.2 مليون جنيه، والغربية بـ217 مشروعًا باستثمارات 1.9 مليون جنيه، وسوهاج بـ213 مشروعًا باستثمارات 1.7 مليون جنيه، يليها محافظة الشرقية بـ135 مشروعًا باستثمارات 1.6 مليون جنيه.

وشدد "شعراوي" على أهمية دور الصندوق المهم والحيوي في دعم المرأة المعيلة خاصة فى الريف والقرى الأكثر احتياجًا، حيث بلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة من الصندوق حتى 30 نوفمبر الماضي حوالى 69.9 %.