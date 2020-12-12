17 إجراء لـ"التنمية المحلية" لمواجهة الفساد داخلها

مع التصاق تهم الفساد بالمحليات بشكل مستمر خلال العقود الماضية، ومع تمسك الدولة بسيادة القانون ومواجهة كافة أشكال الفساد والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والعمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها لتقديم خدمة أفضل ونيل رضا المواطن وتفادي السلبيات التي حدثت في السنوات الماضية، لجأت وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الأخيرة إلى اتخاذ عدة خطوات لمواجهة الفساد داخل الوحدات المحلية وترسيخ النزاهة والشفافية في منظومة العمل داخل المحليات، جاءت كالتالي:

- عدم التهاون تجاه أي مخالفات بالإدارة المحلية.

- تعاون بين الوزارة وكل الأجهزة الرقابية المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب والأجهزة الرقابية الأخرى ومتابعة ما تصدره من توصيات أو ملاحظات ومعاقبة المقصرين في أداء الواجبات الوظيفية.

- تحويل عدد من القيادات بالمحليات إلى وظائف إدارية غير قيادية، كما تم تحويل عدد آخر من القيادات والعاملين إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية.

- قيام قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالحملات المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالفساد ومعاقبة المخالفين على الفور.

- تنسيق بين التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإعداد وتجهيز المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن لفصل طالبي الخدمة عن مقدميها وتدريب العاملين عليها للتقليل من معدلات الفساد داخل الوحدات المحلية.

- استحداث دورات متخصصة لتنفيذ الأحكام ورؤية مصر 2030 ومنظومه مكافحة الفساد للعاملين بإدارات الشئون القانونية والهندسية والادارية والمالية.

- توزيع نسخة من مدونة السلوك الوظيفي على جميع العاملين بالجهاز الإداري للمحافظات.

- إنشاء خدمة الشباك الواحد للتعامل مع المواطنين وتم تدعيمه بكاميرات مراقبة لتحسين أداء الخدمة والرقابة على الأداء.

- قيام المحافظين بتحديد يوم من كل أسبوع لعقد لقاء مع المواطنين لتلقي الشكاوى ووضع حلول فورية.

- دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية لمسئولي الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات.

- القيام بأعمال التفتيش على الإدارات الهندسية من قبل قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة وتقديم تقارير دورية بالنتائج.

- ميكنة 282 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظات من إجمالي 313 مركز.

- إطلاق وتشغيل بوابة خدمات المحليات على الإنترنت لإتاحة الخدمات للمواطنين "أون لاين".

- التعاون مع وزارة الاتصالات لتنفيذ خطة قومية للتحول الرقمي والميكنة والأرشفة في كل المحافظات كأحد آليات استراتيجية محاربة الفساد.

- تعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية وإجراء الاختبارات للمتقدمين لمسابقة شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية لاختيار أفضل العناصر.

- إتاحة برامج تدريبية للعاملين بالمحليات على تنفيذ الإجراءات القانونية لأداء الخدمات وتوضيح الاستراتيجية القومية لمواجهة الفساد والإجراءات العقابية حال وجود مخالفات.

- إدراج موضوعات الحوكمة ومحاربة الفساد والتطبيق العملي لكل القوانين التي تحكم أداء المحليات في دورات مركز سقارة لضمان وصولها لكل العاملين بالمحليات.