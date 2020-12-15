أنقذنا من فوضى المحلات بمدينة نصر يا محافظ القاهرة

نحن ملاك الوحدات السكنية بالعقار رقم 7 بشارع جمال سالم بمدينة نصر، المملوكة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، نشكو من قيام المحلات خلف العمارة بالاعتداء على المكان الواقع خلف العمارة، وعمل أسقف صاج، وإنشاء محلات كاملة بالصاج، ولم يكتفوا بذلك، وإنما خرجوا بمعروضاتهم ليحتلوا جميع الممرات، والأماكن المخصصة لمرافق العمارة من كهرباء وصرف صحي، وأصبح من الصعب عمل أي إصلاحات، أو حت فتح الشبابيك لاستنشاق الهواء النقي، فضلا عن الإزعاج والزحام المستمر في تلك المحلات، وسبق أن تقدمنا بعدة شكاوى للحي، ولم يتغير أي شيء، أناشد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التدخل ووضع حد لكل تلك الانتهاكات رحمة بأهالي العمارة.

أشرف سامي سيد