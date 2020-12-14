بريد الوطن.. استجابة الرئيس لاستغاثات المواطنين

معلوم أن السيد رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن البلاد والعباد، واهتمامه بكل شئون حياتهم أمر أقره الدستور والقانون، ويؤكد ذلك قسم السيد الرئيس أمام البرلمان طبقاً للمادة 144 من الدستور، التى تضم «وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة». وبناء عليه أى توجيه أو أى مبادرة من السيد الرئيس بهذا الشأن شىء إيجابى ومحمود. ومن ذلك «الحاجة صفية» التى تم إنقاذها من لدغات البرد، والتى كانت موجودة بالقرب من محطة مترو سعد زغلول، وكذلك الاستجابة لاستغاثة والدة الطفل «محمد أشرف»، ونقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وكذلك «سيدة العربة الكارو وسائقة الميكروباص»، و«مروة العبد»، سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، و«السيدة فريال» السيدة الستينية التى كانت تفترش أحد أرصفة وسط البلد بزجاجات مياه غازية، وغيرها الكثير من الاستغاثات، وما سيدة المطر عنا ببعيد. والسؤال الآن ماذا لو لم يطلع السيد الرئيس على هذه الحالات؟ وماذا عن الحالات التى لم يسمع عنها السيد الرئيس؟ وهل مطلوب أن يتفرغ السيد الرئيس لكل هذه الحالات وغيرها؟ أم هناك أجهزة ومؤسسات ووزارات يجب أن يكون هذا شغلها الشاغل!.

ا. د. سعيد السيد عبدالغنى

أستاذ بكلية العلوم - جامعة بنها

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