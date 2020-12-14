بريد الوطن .. وجِّه بإنهاء مشروع الصرف بصفط راشين يا محافظ بنى سويف

نعانى نحن أهالى قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف من عدم وجود صرف صحى فى القرية، ما تسبب فى غمر الشوارع بالمياه الملوثة، وأدى إلى انتشار الأمراض، رغم أن عدد سكان القرية يقترب من 40 ألف نسمة، مع العلم أن مشروع الصرف الصحى فى القرية تم البدء فيه فى عام 2008، وحتى الآن لم يستكمل، ولا نعرف لماذا، وفى نفس الوقت تغيب عنا مياه الشرب النظيفة، لعدم وجود محطة لتوزيع مياه النيل، فنلجأ لشرب مياه جوفية، نناشد السيد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، توجيه المسئولين فى المحافظة بسرعة إنهاء المشروع وتوصيل مياه الشرب لمنازلنا رحمة بالسكان الذين يشترون المياه.

معتز رمضان حسن

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