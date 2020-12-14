بريد الوطن.. حصون اشتياق
كتب:
بريد الوطن
10:00 ص | الإثنين 14 ديسمبر 2020
صورة تعبيرية
متى الصبح يا منتهى اللا وصول
تساءل صبر بعرش الذهول
متى تقشع العتمة الحيزبون
أكف صباح بسيف سلول
متى تفتح الأمنيات النشامى
حصون اشتياق بقلب كهول
إلام الخنوع بأرض هصور
تشق دياجر ظلم هطول
على لفحة الغدر باتت قلوب
يدمدمها القهر دون المثول
وتنتهك المعطيات المنايا
فتقصف صبحاً بليل جهول
كأن الظلام الكئود خليفة
شرق تمطّى بعصر قتيل
ولا يرتضى الليل غير استباحة
أرض العروبة.. لن يستقيل
تصارعه فى الحوادث عصبة
عزم تجلى بنصر جليل
وفى ومضة من شعاع الأمانى
يرنو الإباء النسيم العليل
متى عزمك الحر يقصف رعباً
تأذن جبنك لن يستحيل!
سينتفض الأفق رغم سبات
وتصرع خوفاً طواه العويل
ويبزغ فى اللارجوع صناديد
بأس يشق الخضوع الذليل
عبدالناصر الكومى
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