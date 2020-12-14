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محمود مسلم

بريد الوطن.. حصون اشتياق

كتب:

بريد الوطن
10:00 ص | الإثنين 14 ديسمبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

متى الصبح يا منتهى اللا وصول

تساءل صبر بعرش الذهول

متى تقشع العتمة الحيزبون

أكف صباح بسيف سلول

متى تفتح الأمنيات النشامى

حصون اشتياق بقلب كهول

إلام الخنوع بأرض هصور

تشق دياجر ظلم هطول

على لفحة الغدر باتت قلوب

يدمدمها القهر دون المثول

وتنتهك المعطيات المنايا

فتقصف صبحاً بليل جهول

كأن الظلام الكئود خليفة

شرق تمطّى بعصر قتيل

ولا يرتضى الليل غير استباحة

أرض العروبة.. لن يستقيل

تصارعه فى الحوادث عصبة

عزم تجلى بنصر جليل

وفى ومضة من شعاع الأمانى

يرنو الإباء النسيم العليل

متى عزمك الحر يقصف رعباً

تأذن جبنك لن يستحيل!

سينتفض الأفق رغم سبات

وتصرع خوفاً طواه العويل

ويبزغ فى اللارجوع صناديد

بأس يشق الخضوع الذليل

                                                                   عبدالناصر الكومى 

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