بريد الوطن.. حصون اشتياق

متى الصبح يا منتهى اللا وصول

تساءل صبر بعرش الذهول

متى تقشع العتمة الحيزبون

أكف صباح بسيف سلول

متى تفتح الأمنيات النشامى

حصون اشتياق بقلب كهول

إلام الخنوع بأرض هصور

تشق دياجر ظلم هطول

على لفحة الغدر باتت قلوب

يدمدمها القهر دون المثول

وتنتهك المعطيات المنايا

فتقصف صبحاً بليل جهول

كأن الظلام الكئود خليفة

شرق تمطّى بعصر قتيل

ولا يرتضى الليل غير استباحة

أرض العروبة.. لن يستقيل

تصارعه فى الحوادث عصبة

عزم تجلى بنصر جليل

وفى ومضة من شعاع الأمانى

يرنو الإباء النسيم العليل

متى عزمك الحر يقصف رعباً

تأذن جبنك لن يستحيل!

سينتفض الأفق رغم سبات

وتصرع خوفاً طواه العويل

ويبزغ فى اللارجوع صناديد

بأس يشق الخضوع الذليل

عبدالناصر الكومى

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