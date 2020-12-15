لسماع مقترحاتهم.. محافظ سوهاج يلتقي خريجي البرنامج الرئاسي

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لقاءًا، اليوم، مع عدد من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، من أبناء المحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ .

واستمع محافظ سوهاج إلى آراء ومقترحات الشباب، مؤكدا دعم المحافظة للشباب والمبادرات الشبابية، لافتًا إلى أن اهتمام المحافظة بالشباب لم يقتصر على اللقاء بهم وغنما تنظيم عدد من الفعاليات منها مبادرة " من حقك تعرف" التي يقوم الشباب خلالها بزيارة المشروعات التنموية بجميع مراكز المحافظة والتعرف عليها، مشيرا إلى عقد مؤتمر "سوهاج المستقبل" لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ولفت " الفقي" إلى تنظيم لقاء دوري للشباب بعدد 50 شابًا وفتاة بكل لقاء كإجراء احترازي لمواجهة فيرس كورونا، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتأهيلهم، مشيرا إلى أهمية تعبير الشباب عن آرائهم وتطلعاتهم، وعلينا الاستماع إلى أفكارهم ودراستها والاستفادة منها .