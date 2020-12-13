نائب محافظ سوهاج يشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

شدد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقام القاضي اليوم، بجولة مفاجئة لتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمديرية التربية والتعليم، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إزالة أى معوقات.

حضر الجولة ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة .

وتفقد نائب محافظ سوهاج سير العمل بالإدارة وتابع العمل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مشيدا بمستوى الأداء داخل الإدارة وسرعة الإستجابة لطلبات المواطنين، وحسن التنسيق بين الادارة والادارات الفرعية التابعة، موجها بالعمل على رفع معدلات الأداء بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين بالدور الأرضى بالمديرية تيسيرا عليهم.