انطلاق مسابقة صيد الأسماك بنادي الرياضات البحرية في الغردقة

بدأت اليوم فعاليات مسابقة بطولة الجمهورية لصيد الأسماك التي يستضيفها نادي الرياضات البحرية بالغردقة، تحت إشراف محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك بمشاركة 21 فريقا على مستوى الجمهورية وتستمر فعاليتها حتى 20 ديسمبر الجاري على أن يكون الختام يوم السبت المقبل.

وأعلن اللواء بدر جودة، مدير نادى الرياضات البحرية بالغردقة، وصول الفرق المشاركة واللنشات وفرق التحكيم، لافتا إلى استمرار الفعاليات لمدة خمسة أيام في رحلة صيد باللنشات بشواطي الغردقة، بنظام "الجر والتسقيط والجيجنج والبوبينج" تحت رعاية الإتحاد المصري لصيد الأسماك، لافتا إلى أن النهائيات ستقام يوم السبت المقبل، عقب عودة اللنشات السياحية والفرق المشاركة وسيتم إجراء عملية الميزان، ورصد النتائج، بعد رحلة صيد تستغرق 5 أيام لإعلان الفرق الفائزة.

وأكد المحاسب علاء التايه، رئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية بالغردقة، إن البطولة تقام وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة، بعد طول غياب بسبب جائحة كورونا، وتستهدف تنشيط السياحة الرياضية والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين، على أن تعلن النتيجة النهائية مساء السبت المقبل بحضور ورعاية محمد قداح، رئيس الإتحاد المصري لصيد الأسماك.

جدير بالذكر أن مسؤلي المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، انتهوا من عملية الدفن الصحي لأنثي الدولفين النافقة بالمدفن الصحي التابع لمتحف الأحياء المائية بمدينة الغردقة والتي تم العثور عليها أمس بشواطئ الغردقة.

كانت أجهزة مدينة الغردقة عثرت على دولفين نافق، أمس الأول، بشواطئ منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة وبينت المعاينة أنها أنثى درفيل مكتملة النمو بطول 237 سم وفي حالة سيئة ولا تصلح للتحنيط وتم التوصية بدفنها في المدفن الصحي بالمعهد.